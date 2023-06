Ecuador: presidenziali, Luisa Gonzalez candidata del movimento politico legato a Correa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervistato dalla "Cnn", Lasso ha sostenuto anche di aver impedito un piano "macabro" per impossessarsi delle istituzioni dello Stato. "Avendo sciolto l'Assemblea nazionale ha perso efficacia questo piano macabro per prendere il controllo delle istituzioni dello Stato, per dare visibilità al ritorno di un presidente che è stato condannato per corruzioni dalla Corte nazionale di Giustizia e che non vuole scontare la pena di otto anni", ha detto riferendosi a Correa, da anni riparato in Belgio. "Avevano messo nel mirino prima me, poi la procura, poi le autorità contabili e le altre istituzioni", ha aggiunto Lasso. (segue) (Brb)