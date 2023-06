Serbia: presidente Vucic stasera a colloquio con Lajcak ed Escobar, focus su situazione in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic incontrerà stasera il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, e l'inviato speciale degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar. Lo riporta la stampa di Belgrado, secondo cui all'incontro saranno presenti anche il capo della delegazione dell'Unione europea in Serbia Emanuele Giaufret e l'ambasciatore Usa a Belgrado, Christopher Hill. Lajcak ed Escobar arrivano da Pristina, in Kosovo, dove hanno incontrato nella serata di ieri il premier kosovaro Albin Kurti. Lajcak, dopo i colloqui, ha sottolineato di essere "profondamente preoccupato" per la situazione nel nord del Kosovo. "Chiediamo un'immediata riduzione dell'escalation, elezioni anticipate nei comuni del nord con la partecipazione dei rappresentanti serbi e il ritorno al dialogo sulla normalizzazione", ha affermato il rappresentante speciale su Twitter. (Seb)