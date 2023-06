Slovenia-Kosovo: Pirc Musar a colloquio con omologa Osmani, focus su situazione nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente slovena Natasa Pirc Musar ha avuto una conversazione telefonica con l'omologa del Kosovo Vjosa Osmani. Argomento della discussione è stata la situazione in Kosovo e gli ultimi sviluppi nonché l'ordine del giorno del prossimo vertice Brdo-Brioni. Lo ha riferito la stessa Pirc Musar su Twitter. "Abbiamo anche parlato della mia visita programmata in Kosovo per quest'anno", ha aggiunto la presidente slovena.(Seb)