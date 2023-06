Serbia-Kosovo: ambasciatore Usa Hill, abbiamo un problema col premier Kurti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier kosovaro Albin Kurti non è disposto ad accettare le proposte degli Stati Uniti e dell'Unione europea sull'allentamento della situazione in Kosovo, mentre la Serbia è un partner costruttivo. Lo ha affermato l'ambasciatore Usa a Belgrado Christopher Hill, all'emittente statunitense "Voice of America", aggiungendo che "con Kurti abbiamo un problema". Hill si è quindi chiesto "se gli Stati Uniti possano contare su di lui come partner", affermando che il premier di Pristina dovrà apportare "alcuni cambiamenti" alla sua politica se vuole contare sull'appoggio degli Usa. "Non ricordo di aver mai visto divisioni così profonde nelle relazioni Pristina-Washington", ha detto Hill, sottolineando che i Paesi del Quintetto (Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti), condividono le preoccupazioni per le azioni di Pristina. Il rappresentante diplomatico statunitense ha dall'altra parte sostenuto come il presidente serbo Aleksandar Vucic invece "sia pronto a fare ciò che ha detto, ovvero raggiungere la normalizzazione delle relazioni". Egli ha affermato che gli Usa "contano su Vucic come un buon partner" e che "lui e il suo governo lo sono stati in questo processo". "Siamo molto interessati a migliorare le relazioni con la Serbia in tutti i campi. Riteniamo che la Serbia stia diventando un partner sempre migliore per noi", ha concluso Hill. (Seb)