Bosnia: Assemblea Repubblica Srpska adotta risoluzione su "protezione dei serbi in Kosovo"

- L'Assemblea nazionale della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) ha adottato la risoluzione "sulla protezione dei serbi in Kosovo" e sull'integrità territoriale e la sovranità della Serbia, che, come si afferma, "condanna la costante violazione dei diritti umani dei serbi in Kosovo". Lo riporta il sito informativo "Klix". La risoluzione sostiene gli sforzi della Serbia "nel preservare l'integrità territoriale e la sovranità, che è garantita dal diritto internazionale e dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 10 giugno 1999". Dei 70 deputati presenti, 65 deputati hanno votato a favore della risoluzione e non ci sono state astensioni. Nel documento inoltre si condannano "le attività terroristiche degli albanesi del Kosovo e delle loro autorità che rappresentano una minaccia per la pace internazionale e sicurezza" e si chiede agli Stati membri dell'Onu, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, che hanno riconosciuto l'indipendenza del Kosovo, di "riconsiderare le loro decisioni sul riconoscimento e ad annullarle". (segue) (Seb)