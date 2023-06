Kosovo: portavoce Kfor, truppe resteranno nel nord fino a quando ci saranno tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce della missione della Nato in Kosovo, colonnello Andrea Gallieni, ha affermato che le truppe Kfor continueranno ad essere presenti nel nord fino a quando ci saranno tensioni. Lo riporta l’agenzia di stampa “Kosovapress”. Commentando l’attuale situazione nei comuni del nord a maggioranza serba nel corso di una conferenza stampa, Gallieni ha sottolineato che la presenza delle forze Nato sul territorio “non ha una scadenza”. “La Kfor non sta operando sulla base di un programma, ma sta agendo tenendo conto del contesto relativo alla sicurezza. Fino a quando la tensione resterà elevata, con il rischio di degenerare a un livello ancora maggiore, le truppe resteranno”, ha spiegato il portavoce della Kfor. “Non siamo qui per proteggere una o l’altra parte, ma per evitare che si verifichi qualcosa di molto grave”, ha aggiunto Gallieni.(Alt)