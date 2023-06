Tunisia-Ue: Rutte, immigrazione problema centrale, serve cooperazione e attenzione a diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’immigrazione è al momento uno dei problemi più rilevanti con cui l’Ue si deve confrontare. Lo ha affermato il primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte, in conferenza stampa a Tunisi con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Lavoreremo all’intesa sull’immigrazione”, ha spiegato Rutte, osservando con piacere il risultato ottenuto in settimana a Lussemburgo dal Consiglio Affari interni Ue in merito al nuovo Patto su asilo e migrazione. “Serve cooperazione, ma anche attenzione piena ai diritti umani”, ha rilevato il premier olandese, secondo cui “c’è la sensazione di poter fare grandi progressi” nei rapporti con la Tunisia. (segue) (Tut)