Vaticano: continua positivamente la convalescenza del Pontefice

- Continua positivamente il decorso post operatorio di Papa Francesco. In una nota la Sala Stampa fa sapere che “nel corso della mattina ha seguito la Santa Messa in diretta televisiva e ricevuto l’Eucaristia. Successivamente si è recato presso la Cappellina dell’appartamento privato, dove si è raccolto in preghiera per la recita dell’Angelus. Quindi ha pranzato comunitariamente con quanti lo assistono in questi giorni di degenza nell’appartamento privato”. (Civ)