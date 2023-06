Ue-Tunisia: dichiarazione congiunta, lavoro insieme su partenariato completo e rafforzamento legami

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unione europea e Tunisia hanno concordato di lavorare insieme su un partenariato completo che rafforzi i legami "in modo reciprocamente vantaggioso". Questo quanto si legge in una dichiarazione congiunta pubblicata a seguito della visita a Tunisi della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte. "Sulla base della nostra storia condivisa, vicinanza geografica e forte relazione, abbiamo concordato di lavorare insieme su un pacchetto di partenariato completo, rafforzando i legami che ci legano in modo reciprocamente vantaggioso. Riteniamo che esista un enorme potenziale per generare benefici tangibili per l'Ue e la Tunisia", si legge nella nota, che cita il rafforzamento dei legami economici e commerciali, una partnership energetica sostenibile e competitiva, la migrazione e i contatti tra persone tra i temi principali. del partenariato. "L'Ue e la Tunisia condividono priorità strategiche e in tutti questi ambiti trarremo vantaggio da una collaborazione più stretta. La nostra cooperazione economica stimolerà la crescita e la prosperità attraverso legami commerciali e di investimento più stretti, promuovendo opportunità per le imprese, comprese le piccole e medie imprese. Sarà preso in considerazione anche il sostegno economico, anche sotto forma di assistenza macrofinanziaria. Il nostro partenariato energetico aiuterà la Tunisia nella transizione verso l'energia verde, riducendo i costi e creando il quadro per il commercio delle energie rinnovabili e l'integrazione con il mercato dell'Ue", prosegue il comunicato. (segue) (Beb)