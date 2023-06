Ue-Tunisia: dichiarazione congiunta, lavoro insieme su partenariato completo e rafforzamento legami (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell'ambito del nostro lavoro congiunto sulla migrazione, la lotta contro la migrazione irregolare da e verso la Tunisia e la prevenzione della perdita di vite umane in mare sono una priorità comune, compresa la lotta contro i contrabbandieri e i trafficanti di esseri umani, il rafforzamento della gestione delle frontiere, la registrazione e il pieno rimpatrio rispetto dei diritti umani", evidenzia la nota, secondo cui "i contatti interpersonali sono fondamentali per il nostro partenariato e questo filone di lavoro comprenderà una maggiore cooperazione in materia di ricerca, istruzione e cultura, nonché lo sviluppo di partenariati di talenti, aprendo nuove opportunità per lo sviluppo delle competenze e la mobilità, in particolare per i giovani. Infine, il rafforzamento del dialogo politico e strategico in seno al Consiglio di associazione Ue-Tunisia entro la fine dell'anno "offrirà un'importante opportunità per rinvigorire i legami politici e istituzionali, con l'obiettivo di affrontare insieme le sfide internazionali comuni e preservare l'ordine basato sulle regole. Abbiamo incaricato il ministro degli Affari esteri, delle migrazioni e dei tunisini all'estero e il commissario per il vicinato e l'allargamento di elaborare un memorandum d'intesa sul pacchetto globale di partenariato, che dovrà essere approvato dalla Tunisia e dall'Unione europea entro la fine di giugno", conclude il comunicato. (Beb)