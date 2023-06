Imprese: Hannappel (Philip Morris), importantissimo investimento a Bologna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bologna, "che è il nostro cuore pulsante, è pronta a un ulteriore investimento importantissimo, già nell'anno in corso e nei prossimi anni, per fare prodotti di ultimissima generazione che oggi non esistono sul mercato mondiale". Lo ha detto Marco Hannappel, presidente e Amministratore delegato di Philip Morris Italia e presidente Europa sud occidentale di Philip Morris International, intervenendo all’evento “Forum in Masseria”. “Li facciamo in Italia, con il genio italiano e con i macchinari italiani, con centinaia di milioni d’investimento”. L'Italia, ha sottolineato, "sui prodotti di nuova generazione ha davvero grandissime possibilità di crescita”.(Rin)