- Il Regno Unito non rimpiange i tempi in cui al governo c'era Boris Johnson. Lo ha affermato il ministro dell'Energia britannico Grant Shapps, in un'intervista a "Sky News". "Il mondo è andato avanti. È lui che si è allontanato dall'attuale scena politica, dimettendosi da membro del parlamento", ha osservato Shapps, in riferimento alla decisione di Johnson di lasciare l'incarico da deputato.(Rel)