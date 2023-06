Stellantis: Urso, azienda produca in Italia come in Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Stellantis "è una multinazionale italo-francese che produce un milione di autovetture in Francia e 437 mila in Italia", per cui "gli incentivi giustamente dati lo scorso anno sono finiti per l'80 per cento a sussidiare il lavoro e le imprese che producevano autovetture all'estero". Lo ha evidenziato il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo all’evento “Forum in Masseria”. "Io ritengo che anche in Italia si possano e si debbano produrre almemo un milione di autovetture come in Francia", ha spiegato. "Lo Stato - ha concluso - è stato assente in questi anni, ha lasciato che altri attori svolgessero i compiti che gli spettavano. Questo non è più poossibile".(Rin)