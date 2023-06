Spagna: sondaggio, Popolari vincerebbero le elezioni con il 34,6 per cento dei voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se si votasse oggi in Spagna, il Partito popolare (Pp) vincerebbe le elezioni con il 34,6 per cento dei voti, davanti al Partito socialista operaio spagnolo (Psoe), che si attesta al 27,6 per cento. E' quanto emerge dal sondaggio condotta da Sigma Dos per il quotidiano "El Mundo" che rileva come i due principali partiti stiano crescendo grazie al calo delle formazioni situate sui loro versanti ideologici, rispettivamente Vox e Sumar. La maggioranza assoluta in solitario è ancora lontana dalla portata del Pp, anche se il blocco di destra raggiungerebbe l'obiettivo minimo di 176 deputati al Congresso. In base al sondaggio, Vox otterrebbe l'11,9 per cento (31 seggi), ben lontano dai 52 seggi delle ultime elezioni generali. Il Psoe è ancora sette punti dietro al Pp ma sta colmando il divario tra i due partiti principali, prospettando uno scenario chiaramente bipartitico in cui entrambe le formazioni potrebbero superare il 30 per cento dei voti, cosa che non accadeva dalle elezioni generali tra José Luis Rodríguez Zapatero e Mariano Rajoy nel 2008. La sinistra raggruppata in Sumar, la piattaforma guidata dalla ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, sembra aver risentito dei conflitti interni per le tensioni con Unidas Podemos, passando dal 14,6 per cento della scorsa settimana al 12,6. (Spm)