Cultura: Regione Lazio, ok a schema intesa per digitalizzazione Biblioteca Lancisiana

- La giunta della Regione Lazio, presieduta da Francesco Rocca, ha approvato lo schema di protocollo d’intesa con la Asl Roma 1 per la collaborazione istituzionale in materia di beni bibliografici di pregio storico artistico nella disponibilità delle biblioteche “Lancisiana e Cencelli” di proprietà della stessa Azienda sanitaria. L’obiettivo è quello di attuare la digitalizzazione del patrimonio culturale prevista dal Pnrr. Lo riferisce in una nota la Regione Lazio. "La Regione, nelle sue funzioni di Soprintendenza ai Beni Librari, intende valorizzare il grande patrimonio della Biblioteca Lancisiana, a cui abbiamo recentemente consegnato la custodia del 'Libro scrito da me Pietro Angelo de Vecchi nello Spetale di S. Spirito in Roma', prezioso manoscritto del XVII secolo, acquistato dalla Regione", ha dichiarato Simona Baldassarre, assessore alla Cultura della Regione Lazio. (segue) (Com)