Russia: Prigozhin (Wagner), combattenti del gruppo non firmeranno alcun contratto con Shoigu

22 luglio 2021

- I combattenti del gruppo Wagner non firmeranno alcun contratto con il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu. Lo ha affermato il fondatore del gruppo Wagner, Evgenij Prigozhin, in risposta alle dichiarazioni di ieri di Shoigu, che aveva annunciato di voler portare i distaccamenti volontari che combattono per la Russia sotto il controllo del dicastero, firmando dei contratti. "Wagner non firmerà alcun contratto con Shoigu", ha detto Prigozhin in risposta a una richiesta di commento sull'ordine impartito dal ministro. Prigozhin ha affermato che Wagner è stato integrato nel sistema generale e completamente subordinato agli interessi della Russia, ma che la sua struttura di comando altamente efficiente sarebbe stata danneggiata dal dover riferire al ministro. "Shoigu non può gestire correttamente le formazioni militari", ha detto Prigozhin, aggiungendo che Wagner ha coordinato le sue azioni in Ucraina con il generale Sergej Surovikin. (Res)