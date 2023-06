Argentina: province Tucuman e San Luis al voto per eleggere i governatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due province argentine, Tucuman e San Luis, votano oggi per rinnovare i governatorati. Altre due, Corrientes e Cordoba, sono interessate da elezioni amministrative. Una quinta, Mendoza, è chiamata alle primarie per definire i candidati per i prossimi appuntamenti elettorali. La sfida più importante è quella della provincia di Tucuman, dove sono convocati alle urne 1,27 milioni di elettori. Si vota per eleggere il governatore e il vicegovernatore, 49 consiglieri provinciali, 19 sindaci e 184 consiglieri comunali. Il governatore uscente, Juan Manzur, aveva inizialmente fissato la convocazione per il 14 maggio, ma pochi giorni prima la Corte suprema ha sospeso il processo per l’elezione del governatore e del vicegovernatore, in seguito a un ricorso sulla regolarità delle candidature. (segue) (Abu)