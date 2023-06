Argentina: province Tucuman e San Luis al voto per eleggere i governatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Manzur ha deciso di rinviare il voto anche per le altre cariche. Inoltre Manzur, esponente del Fronte di tutti, la coalizione dei partiti peronisti e kirchneristi, ha ritirato la sua candidatura come vicegovernatore. Al suo posto è stato candidato Miguel Acevedo, ministro provinciale dell’Interno. Per la carica di governatore, invece, è in corsa l’uscente vice Osvaldo Jaldo. I suoi avversari sono Roberto Sanchez (Insieme per il cambiamento), Ricardo Bussi (Forza repubblicana), Federico Masso (Movimento libero del Sud), Martin Correa (Fronte di sinistra e dei lavoratori), Raquel Grassino (Politica operaia) e Juan Coria (Il cambiamento ci unisce). (segue) (Abu)