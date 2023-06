Argentina: province Tucuman e San Luis al voto per eleggere i governatori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella provincia di San Luis si eleggono il governatore e il vicegovernatore, 21 deputati e cinque senatori provinciali, 17 sindaci con i rispettivi consigli comunali. L’elettorato, di circa 393 mila persone, sceglierà il successore di Adolfo Rodriguez Saá, il governatore uscente del Partito giustizialista (Pj). Quest’ultimo guida l’Unione per San Luis, che candida come governatore Jorge Fernandez. Lo schieramento opposto, Cambia San Luis, in virtù del sistema elettorale in vigore nella provincia, presenta due candidati: Claudio Poggi e Eduardo Mones Ruiz. (segue) (Abu)