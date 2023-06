Regno Unito: Farage, dimissioni di Johnson segnano la sua fine come esponente Conservatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di Boris Johnson di dimettersi da deputato segna "la fine" della sua esperienza nel Partito conservatore britannico. Lo ha affermato oggi l'ex leader dell'Ukip, Nigel Farage, parlando all'emittente "Bbc". Con la sua decisione, Johnson "ha praticamente appena regalato Uxbridge (il suo seggio parlamentare) al Partito laborista", ha detto Farage, aggiungendo che "non è possibile che gli venga assegnato un seggio" in futuro. Qualora l'ex primo ministro dovesse lanciare "una guerra civile totale nel Partito conservatore", finirà per perderla, ha aggiunto Farage. (Rel)