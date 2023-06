Giappone: ministero Difesa proroga “misure distruttive” contro eventuali lanci nordcoreani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kim Yo-jong, sorella del leader Kim Jon-un e vicedirettrice del Comitato centrale del Partito del lavoro, ha dichiarato in una nota che il satellite verrà “certamente collocato correttamente in orbita e inizierà la sua missione nel prossimo futuro”, aggiungendo che il lancio di satelliti è un “diritto sovrano” del Paese. In base alle risoluzioni delle Nazioni Unite, tuttavia, alla Corea del Nord è vietata qualsiasi attività che utilizzi la tecnologia dei missili balistici. Stando a quanto riferito dall’Amministrazione per lo sviluppo aerospaziale nazionale, l’agenzia spaziale nordcoreana, quasi certamente il razzo vettore è basato sulla medesima tecnologia dei missili balistici intercontinentali (Icbm) collaudati da Pyongyang nei mesi scorsi. (Git)