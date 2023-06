Bulgaria: premier Denkov, garantito aumento delle pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Bulgaria garantirà un aumento delle pensioni e il pagamento degli assegni di assistenza sociale già previsti nel bilancio. Lo ha affermato il nuovo premier bulgaro, Nikolaj Denkov, parlando alla stampa. "Per quanto riguarda il bilancio, quello che mi ha detto il ministro delle Finanze è che alcune delle spese previste non verranno realizzate, non perché qualcuno intenda bloccarle, ma perché non c'è disponibilità", ha evidenziato Denkov, ripreso dall'agenzia di stampa "Novinite". Per quanto riguarda le critiche alla nomina di Rumen Spetsov a capo dell'Agenzia nazionale delle entrate, Denkov ha affermato che l'unica opzione per considerare la sostituzione di uno degli specialisti nominati è se questi non riesce a far fronte al suo lavoro o se viene dimostrato che ha un problema con la giustizia. (Seb)