Regno Unito: premier scozzese Yousaf, Snp disposto a sostenere governo laborista se necessario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito nazionale scozzese (Snp) sarebbe disposto a un accordo a Westminster con i Laboristi, qualora le prossime elezioni nel Regno Unito dovessero tradursi in una situazione di stallo in Parlamento. Lo ha affermato il leader del Snp e premier scozzese, Humza Yousaf, parlando all'emittente "Bbc". Uosaf si è detto disposto a lavorare per qualsiasi coalizione e partito "davvero progressista" per tenere fuori dal governo i conservatori. "Il prezzo ovviamente, il primo di quella lista, sarebbe un referendum sull'indipendenza", ha aggiunto il leder scozzese, evidenziando quali sarebbero le condizioni per un sostegno al Labour. (Rel)