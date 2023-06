Sudan: dopo 24 ore di cessate il fuoco riprendono operazioni militari a Khartum e in altre città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo un cessate il fuoco di 24 ore sono iniziate in Sudan vaste operazioni militari. Gli scontri stanno interessando diverse città del Paese: la capitale Khartum, Omdurman e Khartum Bahri. Le due parti in conflitto dal 15 aprile, le Forze armate sudanesi (Saf) che fanno capo al generale Abdel Fattah al Burhan, e le Forze di supporto rapido (Rsf) guidate dal generale Mohamed Hamdan “Hemeti” Dagalo, hanno utilizzato armi pesanti negli scontri. Le forze regolari hanno fatto ricorso ad attacchi aerei per prendere di mira le posizioni delle forze di supporto a Salha, a sud di Omdurman, nel quartiere di El-Haj Yousif a Khartum e a Khartum Bahri. Scontri sono avvenuti anche presso il ponte Halfaya, che si trova tra Khartum Bahri e Omdurman vicino alla base militare di Wadi Sayedna. (segue) (Res)