Sudan: dopo 24 ore di cessate il fuoco riprendono operazioni militari a Khartum e in altre città (2)

- Durante le 24 ore di cessate il fuoco non ci sono state violazioni. Le parti avevano concordato la sospensione delle ostilità a partire dalle 6 di ieri, 10 giugno. L’accordo era stato annunciato da un comunicato dei mediatori dell'Arabia Saudita e degli Stati Uniti riuniti a Gedda. L’impegno convenuto era quello di “astenersi da movimenti, attacchi, uso di aerei o droni, bombardamenti aerei, attacchi di artiglieria, rafforzamento delle posizioni e rifornimento delle forze, e dal cercare vantaggi militari”. Inoltre, le parti si erano impegnate a consentire il movimento senza ostacoli e la fornitura di assistenza umanitaria in tutto il Paese. I mediatori puntavano sul cessate il fuoco come opportunità per le parti per intraprendere misure di rafforzamento della fiducia preliminari alla ripresa dei colloqui. (Res)