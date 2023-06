Iraq: due membri dell’esercito uccisi in un attacco terroristico dello Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due membri dell’esercito dell’Iraq sono stati uccisi e altri tre sono rimasti feriti in un attacco terroristico dello Stato islamico (Is) nel distretto di Dibis, nel governatorato di Kirkuk. Lo ha riferito l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, secondo cui “l'esercito iracheno ha convocato una riunione d’emergenza di alto profilo" per risalire ai colpevoli dell'attacco. Secondo un comunicato ufficiale delle forze di sicurezza irachene, ieri, in tarda serata, “un gruppo di terroristi ha sferrato un attacco con armi leggere e medie nei confronti di un'installazione sotto il comando della 32esima brigata dell’ottava divisione dell'esercito iracheno". Inoltre, una commissione d’inchiesta congiunta è arrivata a Kirkuk per indagare sull’accaduto, ha riferito “Shafaq”. (Irb)