Kazakhstan: 14 forestali morti negli incendi, Tokayev visita regione Abai

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha sorvolato oggi in elicottero la regione di Abai, colpita da incendi che hanno provocato 14 vittime, insieme al viceministro delle Emergenze, Marat Kuldikov, e al governatore della regione, Nurlan Urankhayev. Lo ha reso noto il servizio stampa della presidenza kazakha. I roghi sono divampati nella Riserva naturale di Semey Ormany, nel territorio silvicolo di Batpayev, e hanno interessato un’area di circa 60 mila ettari. Sono intervenuti 300 veicoli specializzati, undici elicotteri e circa 1.500 operatori. Sono state evacuate 316 persone. I morti erano tutti uomini a vario titolo impegnati nei servizi forestali collegati alla Riserva. Il capo di Stato ha incontrato le famiglie delle vittime, alle quali ha porto le condoglianze e promesso che i responsabili saranno chiamati a rispondere secondo la legge. Per domani, 12 giugno, è stata proclamata una giornata di lutto nazionale. A causa dell’emergenza incendi Tokayev ha rinviato la visita ufficiale in Vietnam prevista dall’11 al 13 giugno, su invito dell’omologo vietnamita Vo Van Thuong.(Res)