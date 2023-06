Tunisia-Ue: von der Leyen, interesse comune rafforzare relazioni e investire in stabilità e prosperità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea e la Tunisia non condividono solo “la vicinanza geografica”, ma una storia comune. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Tunisi con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte. Le attuali difficoltà del Paese nordafricano possono essere superate ed è “nel nostro mutuo interesse rafforzare le relazioni e investire in stabilità e prosperità”. Come ha ricordato von der Leyen, l’Ue lavora con la Tunisia su un pacchetto per lo sviluppo economico, insieme al Fondo monetario internazionale. L’Ue è pronta a mobilizzare 900 milioni di euro, ha aggiunto. Sul piano degli investimenti e del commercio, l’Ue è la principale partner della Tunisia, ma “possiamo fare di più”, perché nel Paese c’è un grande potenziale per creare posti di lavoro e crescita economica, ha rilevato von der Leyen. (segue) (Beb)