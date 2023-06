Tunisia-Ue: Meloni, dichiarazione congiunta passo importante verso creazione partnenariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo molto contenta della dichiarazione congiunta firmata tra Ue e Tunisia: è un primo passo importante verso la creazione di un vero e proprio partnenariato con l’Ue, che possa affrontare in maniera integrata tanto la crisi migratoria quanto il tema dello sviluppo per entrambe le sponde del Mediterraneo. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una dichiarazione congiunta a Tunisi con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il premier olandese Mark Rutte.(Tut)