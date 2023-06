Ue-Tunisia: Meloni, obiettivo è arrivare a Consiglio europeo con memorandum già siglato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo un’importante finestra di opportunità da qui alla fine del mese, data in cui si svolgerà il Consiglio europeo, e vogliamo continuare a lavorare tutti sodo per arrivare con un memorandum già siglato tra Unione europea e Tunisia”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una dichiarazione congiunta a Tunisi con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il premier olandese Mark Rutte. “A seguito di questo, Roma e l’Italia saranno pronte a organizzare la conferenza internazionale sulla migrazione e lo sviluppo, della quale abbiamo parlato con il presidente Saied”, e che sarà "un’ulteriore tappa di questo percorso”.(Tut)