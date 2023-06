Tunisia-Ue: von der Leyen, immigrazione tema centrale, vogliamo sostenere Tunisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea presta molto attenzione alla questione migratoria ed è pronta a sostenere la Tunisia in questo senso. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Tunisi con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte. “Abbiamo un grande interesse nell’interrompere” il traffico di esseri umani portato avanti con cinismo dagli scafisti, ha detto von der Leyen. Si sta lavorando a un partenariato in materia, che passi anche dal sostegno alla Tunisia nella gestione delle frontiere, ha rilevato la presidente. Per quanto concerne gli aspetti demografici, von der Leyen ha poi osservato come la Tunisia abbia una popolazione giovane e servano scambi costanti con l’Europa, tra i quali rientra il piano per coinvolgere il Paese nel programma Erasmus. “C’è molto lavora da fare”, ha concluso von der Leyen, parlando della volontà di ristabilire il consiglio di associazione, che potrebbe riunirsi prima della fine del 2023. (Tut)