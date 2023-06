Roma: per un anno estorce denaro per comprarsi la droga ai gestori di un locale, arrestato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla metà del 2022, però, oltre a non restituire più le somme, la cadenza delle richieste era passata a tre volte a settimana. E alla fine dello scorso anno la situazione è precipitata: in un'occasione, verso la chiusura serale del locale, l’uomo si è presentato presso il negozio e dopo aver battuto con forza sulla serranda del locale e con il fondo di una bottiglia rotta in mano, li ha minacciati, chiedendogli 70 euro, per acquistare droga. Anche in altre situazioni, la maggior parte delle volte in concomitanza della chiusura, l’uomo si era presentato richiedendo somme di denaro e minacciando conseguenze nei confronti dei clienti o di distruggere il locale. (segue) (Rer)