Roma: per un anno estorce denaro per comprarsi la droga ai gestori di un locale, arrestato (3)

- I due soci per paura non hanno mai chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Quando però sono stati interrogati dai militari hanno trovato il coraggio di raccontare le vessazioni e hanno permesso di raccogliere diversi indizi di colpevolezza. Le somme sottratte si aggirerebbero sul migliaio d’euro. Il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, su richiesta procura, concordando con le risultanze investigative, ha così emesso l’ordinanza che dispone la misura cautelare. L’uomo è stato così raggiunto a casa dai carabinieri della stazione di San Lorenzo, è stato arrestato e condotto presso il carcere di Regina Coeli. (Rer)