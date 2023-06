Cina-Honduras: ministri Esteri inaugurano ambasciata onduregna a Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata inaugurata oggi a Pechino l’ambasciata dell’Honduras in Cina. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato i ministri degli Esteri dei due Paesi, il cinese Qin Gang e l’onduregno Eduardo Enrique Reina, in visita in Cina al seguito della presidente Xiomara Castro, anche lei presente all’evento e in attesa di incontrare l’omologo Xi Jinping. Come primo ambasciatore il governo onduregno ha nominato Salvador Moncada, noto farmacologo. L’istituzione delle relazioni diplomatiche bilaterali è stata formalizzata il 26 marzo scorso, al termine di un incontro a Pechino tra i ministri degli Esteri. Tegucigalpa ha messo fine alle relazioni con Taipei e ha riconosciuto “l’esistenza di una sola Cina al mondo” e che “Taiwan è una parte inseparabile del territorio cinese”. (segue) (Cip)