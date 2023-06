Cina-Honduras: ministri Esteri inaugurano ambasciata onduregna a Pechino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader onduregna ha incontrato anche Chen Jining, segretario del Comitato municipale, del Partito comunista, con cui ha parlato, in particolare, dell’apertura del mercato cinese ai produttori di caffè onduregni. Inoltre, ha visitato il centro di ricerca e sviluppo del colosso delle telecomunicazioni Huawei, presente dal 2008 anche nel Paese centroamericano. Per il governo onduregno, la visita è un’occasione per delineare la futura traiettoria di sviluppo dei legami bilaterali. La missione potrebbe anche avviare un dialogo su un accordo di libero scambio e su un pacchetto di aiuti per alleggerire il debito pubblico dell’Honduras, pari a 9,5 miliardi di dollari. (Cip)