Tunisia: Tajani a "Repubblica", il Paese ha bisogno di aiuti, serve approccio pragmatico

- Le foto drammatiche scattate all’obitorio di Sfax dicono una cosa chiara: la Tunisia ha bisogno di aiuti. E anche da parte del Fondo monetario serve un approccio pragmatico, non ideologico, all’emergenza economica. Lo afferma il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un'intervista a "Repubblica". "Quel Paese non può crollare", dice Tajani a proposito della Tunisia. Il vicepremier è in partenza per Washington, dove incontrerà il segretario di Stato Antony Blinken e la direttrice dell’Fmi Kristalina Georgieva. A entrambi parlerà della necessità di giungere al più presto a un accordo per un sostegno economico “graduale” allo Stato tunisino: "Solo con la stabilizzazione dei Paesi di partenza dei migranti potremo risolvere il problema". Di fronte alle immagini di corpi abbandonati e irriconoscibili "ho pensato al principio universale, non solo cristiano, per cui tutti gli uomini hanno diritto a una giusta sepoltura. Sono foto orribili, che denunciano la gravità del problema migratorio. Il rispetto dei diritti, in questo caso quello dei morti e dei loro familiari, passa inevitabilmente dal miglioramento delle condizioni dei Paesi di partenza. Purtroppo, in uno Stato che non ha strutture ospedaliere e di accoglienza adeguate, più è forte l’esodo più aumenta il rischio di morti in mare e di assistere a queste scene disumane. Bisogna affrontare, e subito, la crisi economica della Tunisia", dice Tajani. (segue) (Res)