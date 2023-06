Tunisia: Tajani a "Repubblica", il Paese ha bisogno di aiuti, serve approccio pragmatico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lavoriamo da mesi per la stabilità economica della Tunisia. La cooperazione italiana ha erogato 100 milioni di euro, il Giappone 76, credo che anche l’Ue stia per intervenire. Mi auguro che l’Fmi si renda conto che serve un appoggio pragmatico, non ideologico alla questione. Potrebbe cominciare a erogare i fondi in cambio dell’avvio del programma di riforme. Garantire un finanziamento per tranche. D’altronde capisco sia difficile, per il governo tunisino, accettare la richiesta di rinunciare ai sussidi per il pane: si rischia l’esplosione della povertà. Non bisogna fare una guerra di principio", aggiunge Tajani. "Noi vorremmo che gli Usa fossero partecipi di un’azione nell’intera area del Mediterraneo, con la presenza della Nato ma anche con investimenti che potremo decidere tutti insieme", prosegue il ministro, secondo cui "favorire la crescita del Continente africano significa anche evitare, in quei Paesi, l’offensiva politica della Cina o quella militare dei russi, attraverso la Wagner. Occorre stimolare, come stiamo facendo, accordi sull’energia che portano sviluppo. È il piano Mattei di cui parla la premier Meloni, che andrà anche inquadrato in un 'piano Marshall' internazionale. Non vogliamo essere colonizzatori, ma partner di questi Paesi". (segue) (Res)