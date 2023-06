Tunisia: Tajani a "Repubblica", il Paese ha bisogno di aiuti, serve approccio pragmatico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- In merito al viaggio a Washington, "la mia visita sarà l’occasione per riaffermare i vincoli di solidarietà transatlantica con gli Usa. E una comune visione sulla crisi ucraina. Ci auguriamo che quest’offensiva sia un passo verso una pace giusta. Senza la sicurezza di Kiev non c’è la pace, c’è la sconfitta". "Sui nostri aiuti all’Ucraina è stato informato il Copasir: non inviamo gli F-16 semplicemente perché non li possediamo e per lo stesso motivo non possiamo fare addestramento al volo su quei jet. Il nostro pacchetto consiste in materiale militare, uniformi, giubbotti, munizioni. Facciamo quel che serve. Favoriamo l’ingresso dell’Ucraina nell’Ue", ha proseguito. Sull'adesione di Kiev all'Alleanza, invece, "bisogna aspettare la fine della guerra. Ma nel frattempo, nel vertice Nato di Vilnius, decideremo un percorso di adesione dell’Ucraina. E lo decideremo tutti insieme, senza fughe in avanti di alcun Paese. Intanto andiamo verso un consiglio permanente Nato-Ucraina. Passo importante, perché coinvolge Kiev nelle decisioni internazionali". (Res)