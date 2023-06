Roma: ruba in un supermercato e dà in escandescenza, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha rubato tre bottiglie di superalcolici e un paio di scarpe in un supermercato di via Prenestina. E quando il direttore del negozio ha provato a farlo desistere, lo ha aggredito ed è scappato. Protagonista del furto è un 24enne del Ghana che è stato arrestato dai carabinieri intervenuti sul posto. La pattuglia, del nucleo radiomobile, è riuscita a rintracciare il giovane, in evidente stato di agitazione, nel piazzale antistante al supermercato. Alla vista dei militari, il 24enne senza fissa dimora, ha accennato una fuga e una volta raggiunto ha prima tentato di mordere un carabiniere e poi ha iniziato a tirare calci e pugni nel tentativo di liberarsi. I militari per fermalo hanno quindi utilizzato il taser in dotazione prendendo la schiena del 24enne che così è stato immobilizzato. Sul posto è stato richiesto l'intervento del personale del 118 che hanno visitato il 24enne e hanno riscontrato che era in buono stato fisico. Il giovane è stato quindi arrestato e accompagnato in caserma. L'arresto è stato convalidato ieri mattina. (Rer)