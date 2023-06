Israele: Forze di difesa istituiscono una nuova unità di intelligence per combattere l’Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno istituito una nuova unità di intelligence all'interno della divisione Aman per “prepararsi alla guerra con l'Iran”. Lo ha riferito l'analista israeliano di questioni militari, Lion Udler. Secondo il sito di notizie “Ynet”, la nuova sezione militare si concentrerà “sull'apprendimento di informazioni” riguardanti le attività del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (i cosiddetti pasdaran), “con un metodo simile a quello utilizzato per combattere il movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah e il movimento palestinese Hamas”. Si tratta di "una vera e propria catastrofe, che si svolge parallelamente a un piano promosso dalle Idf e l'aeronautica militare per attaccare gli impianti nucleari dell'Iran", si legge su "Ynet". (Res)