21 luglio 2021

- Paolo Berlusconi è appena arrivato all’ospedale San Raffaele per fare visita al fratello Silvio. Il leader di Forza Italia è ricoverato qui da venerdì pomeriggio per controlli che i medici hanno definito previsti dopo il ricovero di 45 giorni per complicanze polmonari dovute alla Leucemia MieloMonocitica cronica di cui soffre. (Rem)