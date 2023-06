© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è stato e non ci potrà mai essere alcun atto ministeriale che possa mettere in discussione l'indipendenza e l'autonomia della magistratura, patrimonio irrinunciabile della nostra democrazia". Lo scrive il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in una lettera inviata all'assemblea dell'Associazione nazionale magistrati (Anm).(Rin)