Egitto: ministero degli Esteri, obbligo di visto d’ingresso per i cittadini del Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha imposto l’obbligatorietà dei visti d'ingresso ai cittadini provenienti dal Sudan per una migliore organizzazione del processo di accesso al Paese. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri egiziano, Ahmed Abu Zeid, in un comunicato stampa. La decisione arriva “dopo che sono trascorsi più di 50 giorni dall’inizio della crisi in Sudan”, si legge nella nota, secondo cui “l'imposizione dei visti non ha lo scopo di impedire o limitare il numero di cittadini sudanesi in arrivo”. “Prima della crisi, c’erano già 5 milioni di sudanesi in Egitto”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri", aggiungendo che il Paese “ha monitorato le attività illegali attraverso cui sono stati falsificati i visti da parte dei sudanesi per entrare in Egitto”. Dopo aver accolto per anni oltre 1,1 milioni di persone in fuga da guerre africane e crisi in Medio Oriente, posizionandosi al quarto posto in Africa per numeri di accoglienza (dopo Sudafrica, Costa d’Avorio e Uganda), oggi il Sudan vive la dinamica opposta, con flussi in uscita che aumentano di giorno in giorno e si affiancano a quelli degli sfollati interni (circa 4 milioni di persone).Secondo fonti dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), oltre 1 milione di persone sono fuggite dal Sudan da quando è iniziato il conflitto fra l'esercito regolare del generale Abdel Fattah al Burhan e le Forze di supporto rapido (Rsf) del generale Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo, lo scorso 15 aprile. Secondo l'agenzia delle Nazioni Unite, 319 mila persone hanno cercato rifugio nei Paesi vicini: si conta che oltre 132 mila persone siano arrivate in Egitto, 80 mila in Ciad e 69 mila in Sud Sudan. A inizio maggio, Il Cairo aveva dichiarato di aver accolto fino a quel momento 67 mila persone in fuga dal Sudan, il 60 per cento del totale, cifre confermate anche dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). Nelle sue dichiarazioni al quotidiano egiziano “Shorouk”, tuttavia, il ministro plenipotenziario e vice ministro aggiunto degli Affari esteri per le migrazioni e i rifugiati, Nevin al Husseini, aveva spiegato che Il Cairo non intende istituire campi per rifugiati e sfollati, pur sottolineando che i sudanesi fuggiti dal conflitto civile “hanno assoluta libertà di movimento in Egitto al momento dell’ingresso”. (Cae)