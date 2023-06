Roma: tenta una rapina con un fucile ma fallisce, rintracciato grazie alla telecamere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 5 maggio scorso si è presentato con un fucile a canne mozze in un distributore di carburanti di via Ardeatina all'altezza del Divino Amore e, in pieno giorno, ha minacciato un camionista chiedendogli di consegnare il portafoglio. Al rifiuto dell'autotrasportatore, però, si è dato alla fuga a bordo di un'auto. Grazie alla videosorveglianza ora i carabinieri hanno rintracciato il ladro: è un 54enne a cui oggi è stato notificato un provvedimento di custodia cautelare e pertanto si trova ristretto agli arresti domiciliari in attesa dello sviluppo delle indagini. L'uomo è accusato di tentata rapina. (Rer)