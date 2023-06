Coree: Seul mantiene allerta dopo chiusura finestra di lancio per satellite Pyongyang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud non intende abbassare la guardia, nonostante la scadenza della finestra indicata dalla Corea del Nord per il lancio di un satellite da ricognizione, finestra che si era aperta il 31 maggio e si è chiusa alla mezzanotte dell’11 giugno. Lo ha reso noto l’ufficio di presidenza di Seul, assicurando che sarà mantenuta una postura di massima prontezza. “Sebbene il periodo di preavviso sia scaduto, la Corea del Nord può lanciare un missile balistico a lungo raggio in qualsiasi momento senza preavviso”, ha dichiarato un alto funzionario presidenziale all’agenzia di stampa “Yonhap”. “La Corea del Sud e gli Stati Uniti stanno continuando l’attività di sorveglianza (…) Andremo avanti con la condivisione delle informazioni di allarme missilistico tra Corea del Sud, Stati Uniti e Giappone come previsto”, ha aggiunto. (segue) (Git)