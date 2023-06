Coree: Seul mantiene allerta dopo chiusura finestra di lancio per satellite Pyongyang (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo lo stesso “Nk News”, anche navi cinesi hanno intensificato i pattugliamenti nel Mar Giallo vicino all’area in cui sono caduti i detriti. Un’analisi dei dati marittimi tracciati da Fleetmon, infatti, indica che diverse navi cinesi identificate come appartenenti a “forze dell’ordine” avrebbero deviato dalle loro rotte abituali, facendo ipotizzare un tentativo di Pechino di recuperare i detriti prima della Corea del Sud. Tra le imbarcazioni cinesi tracciate ci sono il vascello da ricognizione Xiang Yang Hong 18 e due navi della Guardia costiera identificate dai numeri 6303 e 6101. Neil Watts, un esperto di sistemi d’arma marittimi e di superficie dell’organizzazione non profit Compliance and Capacity Skills International (Ccsi), ha spiegato alla testata che il più rapido nel recupero potrebbe rivendicare i diritti sui detriti ai sensi delle Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos). Secondo un altro esperto, Yoon In-joo, ricercatore e direttore del Korea Maritime Institute, la Cina potrebbe essere interessata a valutare le capacità tecnologiche della Corea del Nord, anche se non è escluso che possa agire per conto di Pyongyang. (Git)