Russia-Ucraina: Cremlino, non ci sono condizioni per colloqui di pace

- Non ci sono le condizioni per i colloqui di pace tra Russia-Ucraina. Lo ha affermato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, parlando al canale "Rossija 1". Mosca non vede nemmeno basi "fragili" su cui costruire il dialogo, ha spiegato peskov. "In effetti, ora non ci sono premesse per accordi. Inoltre, ora non ci sono basi, anche fragili, per costruire almeno una sorta di dialogo", ha detto il portavoce. Secondo il Cremlino, la mancanza di apertura ai negoziati da parte di Kiev deriva da una combinazione di tre fattori, tra cui la riluttanza dell'Ucraina, l'impreparazione e il mancato permesso di avviare un dialogo "da parte dei suoi sponsor occidentali". (Rum)