Berlusconi: notte tranquilla, nessun bollettino per oggi

21 luglio 2021

- Secondo quanto si apprende, per il presidente Forza Italia, Berlusconi, è trascorsa tranquillamente anche la seconda notte di ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano. Il leader azzurro è stato ricoverato nel pomeriggio dello scorso venerdì al reparto Q1 per quelli che i Professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, hanno definito “controlli programmati” in seguito al ricovero precedente durato 45 giorni per complicazioni polmonari dovute alla Leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre Silvio Berlusconi. Anche per oggi non è prevista la diffusione di alcun bollettino medico. (Rem)