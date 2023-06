Tunisia: presidente Saied, questione migratoria non si può risolvere a spese della Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione migratoria non si può risolvere a spese della Tunisia, che non giocherà il ruolo di guardia di frontiera per gli altri Paesi. Lo ha dichiarato il presidente tunisino, Kais Saied, in una visita a sorpresa nel governatorato di Sfax, la roccaforte dei trafficanti. Secondo l’agenzia di stampa “Tap”, Saied ha affermato: “I migranti sono vittime di un sistema globale che non li tratta come esseri umani, ma come numeri”, sottolineando che “la Repubblica tunisina li protegge purché rispettino la legge”. All'inizio della sua visita, il leader tunisino si è recato a Bab Jebli, nella città vecchia di Sfax, dove è stato informato sulla “situazione di alcuni migranti irregolari provenienti dai Paesi dell'Africa subsahariana”, ha riferito un corrispondente di “Tap”. Saied ha inoltre messo in dubbio il numero di migranti che arrivano in Tunisia, affermando che "le statistiche ad essi relative sono sbagliate, dato il gran numero di persone che si dirigono verso Sfax". (Tut)