Russia: arrestato cittadino Usa per coinvolgimento in traffico di droga

- Un cittadino statunitense, musicista ed ex paracadutista, è stato arrestato in Russia con l'accusa di aver organizzato un'operazione di traffico di droga. Lo ha reso noto il tribunale distrettuale Khamovniki di Mosca. "Il 10 giugno 2023, il tribunale distrettuale Khamovniki di Mosca ha adottato una misura di contenzione nei confronti di un cittadino statunitense", si legge in una nota pubblicata su Telegram da parte dei tribunali della giurisdizione generale di Mosca. "L'ex paracadutista e musicista, accusato di gestire un'attività di spaccio di droga che coinvolge giovani, rimarrà in custodia fino al 6 agosto 2023". L'agenzia di stampa russa Interfax ha riferito che se ritenuto colpevole, l'uomo rischia fino a 12 anni di carcere. (Rum)